Immortal Phoenix möchte neu durchstarten !! Dafür suchen wir dich [GER | PS4/PC | ]

„Kennst du das Gefühl? Du bist alleine in einer Runde TDM / S&D und hast Teammates die nicht mal wissen, dass man ingame miteinander reden kann?

Dann kommt zu uns!“

Immortal Phoenix sucht genau dich!

Wir wollen nach einer längeren internen Pause aufgrund von Meinungsverschiedenheiten komplett neu starten.







Du willst wissen was wir genau suchen ?





Wir suchen folgendes

- Du solltest das 18 Lebensjahr schon erreicht haben oder in Kürze erreichen

- Wir und auch dein Team sollte sich auf dich verlassen können

- Du solltest mit konstruktiver Kritik umgehen können.

- Und das wichtigste „ Der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen“

Für einen Neustart benötigen wir natürlich auch Spieler dich sich bereit fühlen auch mehr als nur Spieler zu sein und ein Team zu leiten und zum Erfolg zu führen. Sollte sich jemand dazu berufen fühlen freuen wir uns auch gerne über eine Nachricht von dir.

Natürlich willst du auch wissen was wir dir zu bieten haben.



Wir als Immortal Phoenix Community können dir folgendes bieten:

- Du kannst dich auf eine kompetentes und hilfsbereites Management mit flachen Hierarchien freuen

- Bei uns hat jeder die Möglichkeit bis ganz nach oben aufzusteigen wenn der Ehrgeiz und nötige Biss dafür zu sehen ist.

- Wir alle haben für jeden ein Offenes Ohr

- Für die interne Kommunikation steht euch sowohl Discord (schriftli. Komm.) als auch ein TS³ Server (mündl. Kommunikation) zu Verfügung.

- Und das Sahnehäubchen zum Schluss: Eine eigene Homepage mit Forum, Kalender und vielem mehr

Du bist Interessiert und willst mehr erfahren ?

Dann würden wir uns freuen wenn du dich bei uns meldest und wir dich vielleicht demnächst in unseren Reihen willkommen heißen dürfen.





Hier findest du die Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten.











Per E-Mail

bewerbung_callofduty@immortal-phoenix.de



Über unseren Discord Server für Bewerber

https://discord.gg/bWHfzzK





Oder du schaust auf unseren Community Teamspeak³ Server vorbei ob die Bewerber Area geöffnet ist und betrittst dort einfach den Channel und wartest bis jemand von den Moderatoren sich bei dir meldet.

Die IP vom Community TS³ Server lautet wie folgt:



178.238.236.80:9987

Fast hätten wir das wichtigste vergessen. Wir sind nicht nur für Call of Duty auf der Suche nach Spielern sondern sind auch gerne bereit andere Spiele und Plattformen mit aufzunehmen. Also könnt ihr euch auch gerne melden wenn ihr an einem anderen Bereich Interesse habt.

In diesem Sinnen wünschen wir von Immortal Phoenix Community euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.



Liebe Grüße



Immortal Phoenix Community