Ironsight ist seit dem 18.12 auf Steam :)

Ironsight HANDLUNG

Die Kontrolle der westlichen Mächte über die Ressourcen des Nahen Ostens führte zu Konflikten mit Russland und China. Um die Vorherrschaft des Westens zu beenden, gründete Russland die transnationale Kooperation "Energy Development Enterprise Network" (EDEN) und engagierte Private Military Companies (PMCs), um ihre Investitionen in der Region zu schützen. So unter Druck gesetzt heuerten die westlichen Regierungen ihre eigenen PMCs an. Diese Maßnahmen hatten weitere Verschlechterungen der geopolitischen Beziehungen zur Folge.





2023 entstand in Folge einer vulkanische Eruption ein Megatsunami, der zu einer Überschwemmung der atlantischen Küste führte. Zahlreiche Atomkraftwerke wurden zerstört. Der atomare Fallout war verheerend. Diese Ereignisse schwächten die westliche Kontrolle im Nahen Osten. EDEN sah darin die Chance Kapital zu erbeuten und die Ressourcen der Region zu monopolisieren. Da sich die USA und Europa nicht alleine mit EDEN messen konnten, gründeten sie die „North Atlantic Federation“, kurz NAF.





Seit 2025 stehen sich die NAF und EDEN in offener Konfrontation um die Kontrolle und Ressourcen des Nahen Osten gegenüber. Dieser Konflikt weitete sich global aus. Nun liegt es an dir, PMC-Söldner, eine Seite zu wählen und mit deinem Team für den Sieg zu kämpfen.









STEAMTRAILER









Ich Zocke Ironsight schon weit über 1500 Stunden und es macht mir immer noch Spaß und mein lvl bis jetzt ist 665 .

Hatte es damals nicht gedacht und bis heute nicht ein kostenloses Spiel mich so Lange Fesselt.



Viel schreiben kann man zum Spiel nicht man muss es selber Zocken.







meine + Punkte:







+ es ist kostenlos



+ die Grafik passt zum Spiel



+ reichlich an Waffen



+ Viele Maps es kommen immer wieder weitere dazu



+ fast keine Hacker hatte bis jetzt nur einen und der war schnell gebannt



+ und es ist Kein pay2win !! man kann von die kisten nur skin's bekommen



+ Der Shop ist ok und finde den gut wie er bis jetzt ist



und vieles mehr



meine minus Punkte -



- Der Netcode ist der beste aber die arbeiten an den



- Seiten letzten Content Update geht nur noch 3 Leute i n die Gruppe zum Zusammen zocken bei Wettkampf geht 6 gruppe noch.



Mehr – punkte habe ich bis jetzt nicht







habt ihr fragen oder sonst was schaut doch mal ts ip:onehitwonder.clan-ts.eu vorbei



oder ihr sucht clan könnt dann auch vorbei kommen oder ihr könnt bei mein Stream vorbei schauen und an schauen wie Ironsight ist https://www.twitch.tv/zumlustigenschnitzlwirt