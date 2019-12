Ist Modern Warfare 3 noch mit neuen Accounts spielbar?

Hallo Forengemeinde,





ich habe neulich schon geschrieben, dass wir uns ältere Konsolen bestellt haben, um Modern Warfare 3 mal wieder einige Abende spielen zu können, dies war immerhin mit einer unserer liebsten Titel. Nun haben wir bei der PS3 bemerkt, dass neu erstellte Accounts nicht richtig ins Spiel kommen. Die Meldung: "communication with the activision servers has been interrupted" machts uns hier einen Strich durch die Rechnung. Recherchen haben gezeigt, dass die alten Games ein Problem mit der neuen Umstellung seitens Sony hat. Fazit: Wir können keiner Lobby beitreten oder gar eine Runde spielen.





Nun haben wir die Konsolen wieder weggegeben (PS3) und überlegen uns nun die Xbox 360 zu holen. Unsere Frage hier ist jedoch, ob wir hier dieselben Probleme zu erwarten haben. Kann uns hier vielleicht jemand etwas Klarheit verschaffen? Sind neu erstellte Accounts in der Lage problemlos zu zocken?