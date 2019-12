The Lunatic Asylum Sucht wieder Patienten!!!

Du hast keine Lust mehr alleine zu spielen? Du möchtest Taktisch vorgehen und mit deinem Team den Sieg holen?

Du möchtest einfach Just for Fun Call of Duty spielen,

Oder hast sogar schon ein eigenes Team, aber keine richtige Community?





Dann bist du bei uns genau richtig. Wir von The Lunatic Asylum sind ein Multigaming Clan der seit dem Release von Call of Duty Modern Warfare einen eigenen Bereich für dieses Spiel aufbaut.

Des Weiteren sind wir aktuell auch dabei uns auf die Liga vorzubereiten.

Was solltest du mitbringen?

An oberster Stelle steht für uns ein freundliches und spaßiges gemeinsames miteinander, da bei uns eine familiäre Atmosphäre herrscht.

- Alter min. 18 Jahre

- Spaß am gemeinsamen Spielen

- Freundlicher und höflicher Umgang

Komm einfach auf unserem Teamspeak Server (IP: TLA) vorbei und erfahre mehr darüber und werde Teil unserer Community.

Oder schau hier auf unsere Homepage: https://the-lunatic-asylum.de/