Die Black Phoenix Community sucht Dich !

Liebe Spielerinnen und Spieler,

die Black Phoenix Community sucht nette und aktive Mitstreiter für unseren

Modern Warfare Bereich, den wir neu dazu genommen haben und sich noch im Aufbau befindet.

Wenn du keine Lust mehr hast auf Randoms weil die Absprache fehlt oder du dir mit deinen Mitspielern lieber zusammen eine Strategie ausarbeiten willst, um das Game noch zu gewinnen, dann schau doch gerne mal auf unserem Team Speak Server vorbei, um Gleichgesinnte zu finden und Spaß am Spiel zu haben.

Das solltest du mitbringen:

• TS3 Aktivität

• Community Loyalität

• ein funktionierendes Headset für den Team Speak 3 Server

• du solltest mindestens 18 Jahre alt sein

• ein freundliches und friedliches Verhalten/ Auftreten im Team Speak und im Game sind grundlegende Voraussetzungen

Egal ob du nur am Wochenende spielen kannst oder täglich am zocken bist, oder ob du Anfänger oder Profi bist, bei uns sind alle Willkommen. Und falls du auch mal andere Games zocken willst kannst du gerne unsere anderen Community Mitglieder ansprechen. Wir sind auch in Games wie z.B. LoL, Warframe und Rainbow Six Siege, u.e.a.m. vertreten.

Was bieten wir dir:

• einen Team Speak3 Server

• einen netten und respektvollen Umgang im Team Speak und im Game

• andere freundliche Mitspieler in diversen anderen Spielen

• eine Homepage und andere Server für Spiel & Spaß

• freundliche und Hilfsbereite Supporter und Admins

Für weiter Informationen kannst du ja einfach mal auf dem TS vorbeischauen. Oder ihr könnt uns auch in Steam adden Smui | Vinc oder Rev.

Wir würden uns über mehr Spielerinnen und Spieler sehr freuen und warten darauf dich kennen zu lernen.

Mit lieben Grüßen !

Rev & Smui

(Die Black Phoenix Community Leitung)

TS3: ts3.black-phoenix-community.de