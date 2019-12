Hilfe beim Raketenwerfer (Herausforderungen)

So ich habe dann mal den Raketenwerfer Pila auf die Stufe 31 gelevelt und kann Euch nun auch sagen was alles an Tarnungen gemacht werden muss. Wie gesagt bei der DIgital Beschreibung sehe ich nicht durch, weiß nicht wie das Zählt und Topographisch zählt auch nicht und bei Reptil weiß ich auch nicht was das sein soll bzw wo sich das Extra befinden soll??





Sprayer Schalten Sie die Feinde aus 125x

Wald Sachlten Sie ANgreifer aus 40x

Digital Verdienen Sie Verteidiger Auszeichnungen mit Werfer Abschüssen 40x

Drachen Zerstören Sie Luftserien 75x

Splitter Zerstören Sie Boden-Abschussserien 75x

Topographisch Zertsören Sie Ausrüstung,Abschussserien oder Fahrzeuge 50x

Tiger Zerstören SIe Unterstützungssserien 50x

Streifen Zerstören Sie Abschussserien 50x

Reptil Erreichen Sie Abschüsse, während SIe das Extra Sprenkopf benutzen 50x

Schädel Zerstören Sie Fahrzeuge 50x





Also wenn mir einer Sagen kann wie Bzw was das Extra sein soll bei Reptil würde ich das nicht schlecht finden, weil dieses Extra finde ich nicht.