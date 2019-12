Modern Warfare Rage Thread

Zitat von Mon.ky Ich ärger mich einfach, weil ich 60€ verbrannt habe. Damit hätte ich auch lecker Essen gehen können oder einen Abend mit den Jungs ein draufmachen können. Da hätte ich mehr Freude dran gehabt.

Das Miese ist ja, dass die Beta zwar im Ansatz gezeigt hat wohin die Reise gehen könnte. Aber in einer Beta probieren halt eben viele auch aus und man hat uns dort 3 Maps gegeben, wovon zwei Stück auch noch die „besten“ des Ganzen Spiels sind. Auf den beiden Maps habe ich bisher auch am meisten Fun. Noch weit entfernt von sehr guten Runden die süchtig machen, aber immerhin. Das Azur Cave dann noch beinnahe eine der besten Maps ist hätte sich wohl niemand erträumt.

Ich habe nach der Beta gedacht, dass man eben mehr Geschwindigkeit reinbringt, vielleicht Totenstille als Perk nimmt. Ich habe damit gerechnet, dass man auf den Maps das Spawnsystem anpasst, um eben diesen Trapping zu verhindern. Spawntrapping bzw das festsetzen eines Teams im Spawn ist auch meist die einzige Gelegenheit für eins der beiden Teams ne gute Runde zu erspielen (also 20+ Kills in TDM).

Ich habe echt gedacht nach der Beta „ach, das wird schon - paar gute Maps, bisschen feinschliff und gut ist!“. Das wir am Ende dann aber so nen Mist vorgesetzt bekommen, damit habe ich ernsthaft nicht gerechnet.



Die paar Leute die das Spiel gerade feiern sind wohl auch diejenigen, die früher die Modi „3% der Spieler spielen diesen Modus“ waren. Ich weiß beim besten Willen nicht wie man sich das schön reden kann, vor allem bei so extrem wenig Content. Das geile ist, dass gerade die, die das Spiel gerade feiern, die typischen Casuals sind die die letzten Jahre beim Progress in COD abgehangen wurden und nun endlich wieder Kills machen können.

Das sind aber auch diejenigen, die nach 4-6 Wochen dem Spiel gänzlich den Rücken kehren, weil die wieder irgendein anderes dummes Spiel spielen wollen. So richtig lange ist von denen niemand bei dem Spiel dabei, aber Hauptsache Iw macht die jetzt für die nächsten vier Wochen glücklich.

Ich habe das Gefühl das die Community gerade richtig sauer ist. Ich habe seit Sonntag Abend keine deutschen Spieler mehr in der Lobby, die Connection ist mitunter wie zuletzt in Bo4 unterirdisch. Ich denke das viele das Spiel gerade wieder an die Seite legen, weils einfach keinen Fun macht.