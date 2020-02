CoD MW 2019 startet nach dem Update nicht mehr

Hallo, habe das Problem das bei mir das Spiel nicht startet. Die neusten Updates wurden Automatisch aufgespielt. Am Samstag lief das Spiel noch jetzt wenn ich starten will kommt kurz der Ladebildschirm, verschwindet dann und man könnte denken jetzt geht's los. Aber dann wird der Bildschirm schwarz und lande wieder auf dem Desktop. Heute Morgen wollte ich es spielen jetzt läuft es nicht mehr was kann das sein. Danke euch in voraus für eure Hilfe