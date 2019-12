Waffen-Skins freischalten - Herausforderungen Thread

Entweder was die anderen sagen mit dem Lehnen an Ecken und Wänden oder aber damit ist tatsächlich gemeint, dass du einen Waffenaufsatz nehmen musst, mit dem du die Waffe auf dem Boden befestigen kannst für mehr Stabilität. Gibts in der Kampagne jedenfalls mit den LMGs und die AK47 kanns auch, mit dem richtigen Aufsatz.