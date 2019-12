[Ü30] Gaming Community Österreich > Call of Duty Modern Warfare Clan 2019 / Community (Aut/Ger/Ch)

Herzlich Willkommen bei der Ü30 Gaming Community Österreich

Deiner Erwachsenen - Community im Netz !













Wir sind eine Österreichische PC Multigaming Community und suchen nette Member ab 30 Jahren um gemeinsam zu zocken und Spaß zu haben. Aber wir suchen vor allem Leute die auch nach BO4 bei uns bleiben. Wir sind teilweise schon seit Jahren befreundet und spielen ein breites Spektrum an Spielen. Wir sind mehr als Leute die gemeinsam zocken. Wir sind Freunde.







Die 30er sind eine grundsätzlich rein Österreichische Multigaming Community ~80% und wurde 2007 gegründet, wir hatten einfach keinen Bock mehr künstlich Hochdeutsch zu sprechen. Wenn du also zu uns kommst solltest du wenn möglich der Österreichischen Mundart mächtig sein oder sie zumindest halbwegs verstehen.







Bei uns findest du eine Plattform bei der du die Möglichkeit hast, dich mit gleichgesinnten Spielern aus deiner Umgebung auszutauschen und Spielerlebnisse gemeinsam zu durchlaufen.







Unsere Mitglieder sind Erwachsen und stehen mit beiden Beinen fest und mitten im Leben.

Die Community hat einfach Spaß daran einen Arbeitstag entspannt





mit Freunden im DISCORD beim Zocken ausklingen zu lassen und keine Lust

auf jegliche Art von Verpflichtungen innerhalb der Community.***

















































[B]Wir suchen:





➔ Spielkameraden im Alter 30 Jahre (oder sein Verhalten dem entspricht)

➔ Member die Spaß am Spiel haben und nicht alles verbissen ernstnehmen

➔ Mates die DISCORD (Das bessere Teamspeak) und ein gutes Mikro besitzen

➔ keine Cheater









Voraussetzungen





➔ Mindestalter 30 Jahre (oder sein Verhalten dem entspricht)

➔ wenn möglich der Österreichischen Mundart mächtig

➔ jüngere Member nur nach Rücksprache mit dem bestehenden Team

➔ [COLOR="#008000"]gut funktionierendes Headset[/COLOR]

➔ keine Schüchternheit bei uns

➔ Mindestaktivität in unseren Voice Chanels von 1-6 Stunden im Monat wird per BOT überwacht. Bei Nichteinhaltung erfolgt ein Automatischer Kick vom Server. Somit keine Discord leichen am Server.









Wir bieten Euch:





➔ eine gemütliche familiäre Umgebung ohne Stress

➔ DISCORD Server mit genügend Platz mit aktuell über 200 Member

➔ Infos und Hilfestellung bei Ausrüstung sowie ingame als auch im RL

(einige nerds die sich richtig gut mit der neuesten Hardware auskennen sind am Server)

➔ Homepage / Info Gaming Blog http://www.30er-e-community.at

➔ reife gaming Community (Ø 30 Jahre) AUT/DE/CH :o









Was du bei uns nicht finden wirst:





➔ eine Frau fürs Leben- Damen sind natürlich auch willkommen! :cool:

➔ pubertäre Admins die glauben mit ihren Adminrechten etwas in ihrem Leben erreicht zu haben

➔ Forumsränge wirst du bei uns ebenfalls nicht finden

➔ *** bei uns gibt es keinerlei Verpflichtungen wie Trainings(!)

























Was wir so alles spielen... grundsätzlich spielen wir alles was aktuell, angesagt ist und Spaß macht.





Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Playerunknown's Battlegrounds

Call of Duty: Series + Modern Warfare

Battlefield 5

League of Legends

The Division 2

ARK. Survival Evolved

Dead by Daylight

Apex Legends



usw.









..wir freuen uns schon mit dir zu zocken, jeder ist willkommen auf unserem Österreichischen Discord Server, du findest über 200 Spieler bei uns!





<<< Connect dich einfach mit unseren Discord Server. Ein Admin wird dich ansprechen sobald er dich sieht.

Hier der Link: https://discord.gg/DgcBh2p >>>