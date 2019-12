Autopflege

Moin,





aufgrund meiner Anschaffung eines neuen Autos wollte ich mal fragen, wie ihr euer Auto wäscht und pflegt Spezielle Waschmittel etc..





Aktuell wasche ich mein Auto in einer SB-Waschbox mit dem dort vorhandenen Waschmittel. Vorteil ist, dass die Waschbox erst ein Jahr alt ist, also alles vom neusten. Trocknen tue ich das Auto mit dem Wonder Dryer V3.





Weiterer Auto Thread: Zeigt her eure Karren





Rabattcodes:





Rabattcode: Mit "83metoo" 10 % bei http://www.waschhelden.de ab einem Bestellwert von 60 €





Rabattcode: Mit "xaronfr2 10 % bei http://www.drdetail.de ab einem Bestellwert von 20 € und 10 % bei http://www.flowmaxx.eu ab einem Bestellwert von 50 €