Der Politik-Thread

Die SPD wird über kurz oder lang in der kompletten Bedeutungslosigkeit verschwinden, so viel ist amtlich. Da wird es auch nichts bringen, die Frau Nahles abzusägen, da der Substanzverlust der SPD meiner Meinung nach nicht unbedingt mit Personalien verknüpft werden kann. Viel eher ist doch die Frage, wofür die SPD überhaupt noch steht? Was soziale Politik (realistische soziale Politik, deshalb auch nicht die Linke) betrifft, kann man auch gut die Grünen wählen und was Klimapolitik betrifft, sind die Grünen gegenüber der SPD ja sowieso erste Wahl.

Die AfD sehe ich nicht als allzu schlimm an. Man muss wohl akzeptieren, dass sie ein Teil der Parteinlandschaft in Deutschland (in anderen Ländern Europas sind Rechtspopulisten ja noch viel stärker) sein wird. Ich sehe sie auch auf Bundesebene langfristig nicht über 10 Prozent. Und das reicht einach nicht, um das System zu veränden. Ich glaube, deren Hype ist vorbei.

Ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade in Deutschland die Grünen in Zukunft eine wesentliche Rolle einnehmen werden und fände das auch gut so.