Call of Duty : Modern Warfare Sammelthread

Welchen Namen der Ableger am Ende trägt ist mir Wurst, solange der Inhalt halbwegs passt. Ghosts an sich war im MP einfach nicht so toll. Maps teilweise viel zu groß und das in Kombination mit gewissen Anzügen, Der bescheidenen TTK und Campen ohne Ende war einfach für mich persönlich ungenießbar. Dazu noch diese lächerliche Perkaufteilung und Supportstreaks haben Ghosts für mich zu einem der Top 3 (IW, Ghosts, MW2) für das beschissenste CoD gemacht (MP bezogen). Dafür war die Kampagne ganz ok und der Extinction Modus Bombe.





Der letzte MW Ableger ist auch schon eine ganze Weile her. Von MW2 habe ich noch nie viel gehalten und MW3....naja. Für mich wird MW1 immer jenes CoD bleiben, was Infinity Ward FAST perfekt hinbekommen hat. Mit MWR habe ich gefühlt mehr Stunden verbracht als mit den CoDs der neuesten Generation zusammen gezählt. (Was zusätzlich ins Spiel gebracht wurde, fand ich nicht schlimm sondern fand es sogar gut)





Bin gespannt was gezeigt wird, da es aber von IW kommt, habe ich keine große Hoffnung auf einen tollen Knaller. Dafür hat das Studio in den letzten Jahren einfach zu viel Mist gemacht.