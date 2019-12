Zitat von F.N.G. EA bzw. Origin Access ist wohl die beste Geldmacherei, die EA jemals erfunden hat. Ist einfach toll in Sachen Preis/Leistung.

Das System ist eigentlich super. Man kann für 15 Euro ja alle 155 Spiele auf Origin einen Monat lang so lange spielen wie man will. Bringt halt einfach nichts, wenn man nur an BF V interessiert ist^^