SaveYourInternet

Das mit den leeren Tagungen kann ich zumindest relativieren. Ich war im März im Bundestag und habe einen Abgeordneten der Linken fort im Fraktionssaal getroffen. Wir haben ihn gefragt, warum es dort immer so leer ist.





Er hat geantwortet, dass die Abgeordneten sich gleichzeitig noch in zig Arbeitskreisen befinden, die alle in verschiedenen Konstellationen mit Leuten verschiedene Projekte haben und bearbeiten. Gleichzeitig gibt es natürlich noch Post, Mails, Außentermine, Empfänge von Gästen etc.





Glaube wirklich, dass es ein harter und arbeitsreicher Job ist, wenn man es denn ernstnimmt und mit Herzblut macht. Habe ich ihm auch abgekauft.





Stellt euch vor, ihr habt den ganzen Tag in der Uni Vorlesung und an den gleichen Tagen müsst ihr euch noch mit zwei Referatgruppen treffen und zwei Klausurlerngruppen etc. Da kommt schon ordentlich was zusammen.





Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es ein schlechtes Licht auf die Abgeordneten wirft, wenn viele Plätze leer sind.