Nach 1-2 Stunden Spielzeit muss das erst mal raus:





Die Menüführung samt Headquaters ist der größte Müll den ich jeh gesehen habe auf dem PC.





Der Rechner läuft die ganze Zeit auf Volllast, weil man ja kein normales Menü haben wollte. Es fühlt sich unnötig kompliziert an irgendwas zu machen, damit man in der dritten Person dabei rumrennen kann? Die Menüs und Menüführungen in den Lobbys sind so unübersichtlich wie noch nie.





Zum Gameplay selber ist es mir noch zu früh was zu sagen.