Mir fehlt noch ein wenig die Vorstellung welche Intention Du mit diesem Thread verfolgst.





Generell neigt der Mensch dazu vergangene Zeiten zu glorifizieren und zu huldigen.





cods.de hat klein angefangen (neue User wurden quasi mit Handschlag begrüßt...) wurde sehr schnell sehr groß. Vielleicht auch zu groß. Seit einiger Zeit ist es sehr ruhig. Wobei ich wenige vergleichbare Seiten & Foren kenne die überhaupt so lange existieren. Auch das sollte vielleicht mal bedacht werden. Ob es uns noch gäbe wenn der Nutzerandrang so geblieben wäre ist eine spannende Frage.





Ich habe nicht nur positive Erinnerungen an diese Zeitspanne also wünsche ich sie mir auch nicht in Gänze zurück.