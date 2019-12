Cods.de Tipprunden bei Kicktipp (Buli,WM)

Ich starte das Thema mal etwas früher da @ELINAS mich auf eine Idee gebracht hat.

Was sagt das Forum zu einem kleinen Obolus für die Tipper?

Das Geld wird dann am Ende der Saison unter den ersten beiden verteilt. 70/30 oder 60/40

Bis zum 5. Spieltag oder so kann man zahlen.

Ich würde sagen das auch andere ohne Obolus mitmachen können aber die fliegen dann am Ende raus wenn es um den Gewinn geht.





Dann gibt es etwas Ansporn aber auch nicht zu viel.





Was haltet ihr davon? Habt ihr eine bessere Idee oder ist meine Idee kacke?