NETDUMA R1 Gaming Router

Also ich habe mir das Teil einfach zu Weihnachten selbst geschenkt

Vorher habe ich mir weitere Reviews angeschaut und es gab nur positives Feedback, von daher bin ich das Risiko eingegangen.





Da ich das Stück nun seit etwas mehr als einer Woche in Gebrauch habe, konnte ich selber etwas rumtesten.





Zur Installation:





-Netduma an Fritzbox geklemmt und alle verkabelten Geräte an die Netduma (Xbox, PS4, PC)

-Netduma als "exposed Host" in Fritzbox freigegeben

-WLAN auf Netduma ausgeschaltet

-WLAN auf Fritzbox beibehalten (Handys, Laptop, etc)

-Xbox Live Ports + PSN Ports auf Netduma freigegeben + UPnP aktiviert

-Konsolen zum Host Filtering hinzugefügt





Das ging alles sehr schnell und unkompliziert, dank hervorragender und benutzerfreundlicher UI





Zum Test:





Alle Konsolen inkl. Spiele haben NAT offen

Selber absolut keine Lags mehr! Wenn man trifft, trifft man und jeder Hitmarker ist nicht nur Show sondern zählt.

Je strenger man den Geofilter einstellt, desto besseres Spielerlebnis.





Beste Erfahrung habe ich mit einem Umkreis von 700km und einem Ping von 30ms (Peer Ping ein, Strict Mode ein)





Bei noch strikteren Angaben dauert die Lobbysuche Ewigkeiten und ich werde oft nach jedem Match aus der Lobby geschmissen, aber wenn man bis ins Spiel gekommen ist, merkt man den grössten Unterschied.





Das gilt aber hauptsächlich für CoD. In Halo finde ich überhaupt keine Lobby und muss Ping, wie Radios erhöhen.

In Destiny kommt es ab und an mal vor, dass das Spiel wegen einer Netzwerkunterbrechung neu laden muss.





Im Ganzen bin ich sehr zufrieden und ich kann mit sicherheit bestätigen, dass man jeden Gunfight überlebt, wenn einem der Gegner nicht doch mit seinen Reflexen überlegen ist.

Ich habe seitdem mehrere Male den ersten Platz einnehmen können (vorher nie) und vor allem spiele ich Konstant!

Ohne Netduma schwankte es von katastrophal bis mittelmässig, jetzt habe ich einen Durchschnitt und kann spührbar aufbauen.