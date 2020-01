Sagt mal, bin ich der Einzige, den diese Resident Evil-Werbung stört? Der gesamte Hintergrund wird von diesem Trailer ausgefüllt und das ist echt unangenehm, wenn man längere oder mehrere Beiträge lesen will und sich an den Seiten alles bewegt. Man kann das Video zwar mit einem Klick auf "schließen" stoppen, aber wenn man automatisch zu einem Beitrag weiter unten auf der Seite springt, will man ja auch nicht jedes mal erst nach ganz oben scrollen.