Skyrim Special Edition (Remaster)

Zitat von Jimbei Muss man alle DLCs zum Release von der Special Edition haben oder kann ich die mir fehlenden DLCs auch nachkaufen und bekomm die dann trotzdem? Lohnt sich halt eigentlich nicht aber kp ob die sonst noch irgendwelche Vorteile bringt für dies sich lohnt nochmal 10-15 Euro auszugeben.





Du musst alle Skyrim DLCs bereits vor dem Release besitzen.





Eligible Skyrim purchasers include:



Anyone that owns Skyrim Legendary Edition on Steam.

Anyone that owns Skyrim and all three DLCs (Dawnguard, Hearthfire, Dragonborn) on Steam.

To ensure eligibility, you must own all Skyrim content on Steam on or before October 28th.