[SAMMELTHREAD] Apple - Mac, iPhone, OS etc.

Zitat von Ully guter Akku (Meiner hält jetzt noch 5h+)



Mein Mid 2010 MacBook Pro hat nur noch was um die 50% Akkuleistung (was an mangelnden Wissen über richtiges Aufladen liegt), aber hält an sich trotzdem noch 4-5h.

Problem ist leider, dass es nur noch im Abverkauf normale MacBook Pro 13" Retina mit allen Anschlüssen geben wird, die nach und nach verschwinden und will man sich in ein paar Jahren ein neues kaufen muss man zwangsweise das neueste nehmen.





Neue MacBooks vom Design her geil, von der Technik her mies. Die Watch ist sicherlich ganz nice zum angeben oder für Sport vielleicht aber wer was auf sich hält (mMn.) trägt eine ordentliche Uhr von bekannten und qualitativen Uhrenherstellen (Rolex, Bruno Söhnle, etc.).